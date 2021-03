Castle Alternative Invest 2020 mit Anstieg des NAV um 4,7 Prozent

Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest (CAI) weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg des Nettoinventarwertes (NAV) um 4,7 Prozent auf 16,01 US-Dollar aus. Der Aktienkurs (in Franken) sank derweil um 7,1 Prozent auf 13,00 Franken, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Mittwochabend mitteilte. Der Abschlag vom Aktienkurs zum inneren Wert sei somit auf 8,3 Prozent gestiegen.