Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Invest weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Anstieg des rechnerischen Buchwerts (NAV) ihrer Aktie aus. Im Jahresverlauf legte er um 1,1% zu, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft am Freitag mitteilt. Im ersten Semester hatte noch ein NAV-Rückgang um 2,1% resultiert. Der Aktienkurs sank im Berichtsjahr hingegen um 7,7% auf 15,65 CHF.