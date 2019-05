Castle Private Equity beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (PE) hat ihr Aktienrückkaufprogramm auf der zweiten Handelslinie der Schweizer Börse am (heutigen) Dienstag vorzeitig beendet. Im Rahmen des am 25. September 2018 gestarteten Aktienrückkaufprogramms seien 946'786 Aktien zurückgekauft worden, teilte die Gesellschaft am Abend in einem Communiqué mit. Das seien 5,25 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte.