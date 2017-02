Castle Private Equity steigert 2016 NAV pro Aktie um 5,2%

Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Rückgang ihres Nettoinventarwerts (NAV) aus. Ende 2016 kam er bei 458 Mio USD zu liegen und damit um 5% unter dem Wert von Ende 2015. Da sich allerdings die Zahl der Aktien aufgrund von Rückkäufen und Vernichtung noch deutlicher reduzierte, resultiert beim Nettoinventarwert pro Aktie ein Anstieg um 5,2% auf 17,03 USD am Jahresende. Die an der SIX kotierte Aktie gab hingegen 6,4% auf 15,35 CHF nach.