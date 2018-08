Castle Private Equity verteilt an die Aktionäre Put-Optionen

Der Verwaltungsrat der Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) hat die Ausgabe von an der Schweizer Börse SIX handelbaren Put-Optionen beschlossen. Jeder Aktionär erhalte pro Namenaktie unentgeltlich eine Put-Option, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. CPE will so eigene Aktien zurückkaufen.