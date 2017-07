Castle schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues Programm

Die Beteiligungsgesellschaft Castle Alternative Investments (CAI) hat ihr Aktienrückkaufprogramm mittels Ausgabe von Put-Optionen abgeschlossen. Insgesamt wurden der Gesellschaft dabei 277'578 Namenaktien angedient, was 2,88% des im Handelsregister eingetragenen Kapitals und der Stimmrechte entspricht, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Die Gesellschaft kündigte zudem gleich ein neues Aktienrückkaufprogramm über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange an.