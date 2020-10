Caterpillar leidet weiter unter Corona - Erneuter Gewinneinbruch

Die Corona-Krise hat dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar auch im dritten Quartal herbe Geschäftseinbussen eingebrockt. Der Umsatz sackte um fast ein Viertel auf 9,9 Milliarden Dollar ab, da die Nachfrage in Anbetracht der Pandemie deutlich sank und Händler ihre Lagerbestände reduzierten, wie das Unternehmen am Dienstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Die Erlöse seien in allen Regionen rückläufig gewesen.