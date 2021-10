Caterpillar verdoppelt Gewinn

Der Bau- und Rohstoffboom in vielen Regionen der Welt sowie höhere Verkaufspreise haben den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar im vergangene Jahresviertel angetrieben. Der Umsatz des dritten Quartals stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf knapp 12,4 Milliarden US-Dollar (10,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Caterpillar habe in allen Segmenten und Regionen mehr erlöst, sagte Chef Jim Umpleby laut Mitteilung.