Ceconomy schafft einheitliche Struktur und baut Stellen ab

Der Elektronikhändler Ceconomy plant eine tiefgreifende Neuorganisation. So sollen die Strukturen des Konzerns sowie seiner Tochter MediaMarktSaturn vereinheitlicht werden, entschied der Aufsichtsrat von Ceconomy am Dienstag in Düsseldorf. Damit verbunden ist der Abbau von bis zu 3500 Stellen. Dazu sollen "in begrenztem Umfang" Läden geschlossen werden. die Familie Kellerhals, die 22 Prozent an MediaMarktSaturn hält, unterstütze die Pläne, erklärte der SDax-Konzern. Auf Tradegate legte die Aktie deutlich zu.