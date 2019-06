Im Zuge der vom tschechischer Milliardär Daniel Kretinsky angestrebten Übernahme der Metro steigt der Elektronikhändler Ceconomy weitgehend bei dem MDax -Konzern aus. Kretinskys Holding EP Global Commerce habe eine im September vereinbarte Option auf den Kauf der verbliebenen 5,4 Prozent an der Metro ausgeübt, teilte Ceconomy am Montag mit. Im September hatte EP Global bereits ein Paket von 3,6 Prozent gekauft. Aktuell strebt Kretinsky eine Übernahme der Metro an und legte vor dem Wochenende eine entsprechende Offerte vor.