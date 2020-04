Cembra-Aktionäre stimmen alle Anträgen zu

Demnach solle am 22. April eine ordentliche Dividende von 3,75 Franken pro Aktie ausbezahlt werden, wie die Konsumkreditbank am Donnerstag mitteilte. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Thomas Buess neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Die GV fand aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne Aktionäre und Aktionärinnen statt. Diese hatten ihre Rechte an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, der 18'550'084 Namenaktien respektive 61,83 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals vertrat, abgetreten.

pre/tp

(AWP)