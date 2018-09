Bei der auf Konsumkredite spezialisierten Cembra Money Bank kommt es per Anfang Oktober zu einem Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. Die Bank hat Pascal Perritaz zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er folgt auf Rémy Schimmel, der nun eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bank annimmt, wie es in einer Medienmitteilung am Montagabend hiess.