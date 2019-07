Cembra nimmt neues Geld für Cashgate-Akquisition auf

Mit den Mitteln will Cembra den am Morgen angekündigten Kauf von Cashgate teilweise finanzieren, respektive das übernommene Kreditportfolio refinanzieren, erklärte die Bank am Montagabend. Cembra hatte sich den Kauf von Cashgate 277 Millionen Franken kosten lassen.

Die 1,2 Millionen Aktien entsprächen 4 Prozent des heute ausstehenden Aktienkapitals, hiess es weiter. Diese würden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Wandelanleihe ist den Angaben zufolge im Jahr 2026 fällig und wird zu einem Ausgabepreis zwischen 100,0 und 103,6 Prozent ausgegeben.

ra/mk

(AWP)