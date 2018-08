Cerberus Capital Management zeigt offenbar Interesse an HNA-Firma Swissport

HNA arbeite mit Beratern zusammen, um Möglichkeiten für Swissport zu sondieren, unter anderem den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Den Quellen zufolge könnte Swissport HNA im Falle eines Verkaufs bis zu 3 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen, hiess es in dem Bericht weiter. Vertreter von HNA und Cerberus lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.

Im April dieses Jahres hatten bereits Gerüchte die Runde gemacht, dass der aus Singapur stammende Staatsfonds Temasek Investitionen in den Flughafen-Dienstleister Swissport prüfe. Seither war diesbezüglich zumindest öffentlich nichts mehr zu vernehmen. Im selben Monat hatte HNA auf einen zuvor geplanten Gang von Swissport an die Schweizer Börse SIX wegen "ungünstiger Marktlage" verzichtet.

