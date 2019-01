CES: Technik-Messe öffnet in Las Vegas

Die Technik-Messe CES öffnet am Dienstag in Las Vegas. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr unter anderem das smarte Zuhause mit Sprachassistenten sowie vernetzte und selbstfahrende Autos. Schon vor beginn der Show sorgte der südkoreanische LG-Konzer für Aufsehen mit einem Fernseher, der sich in seinen Sockel zusammenrollen lässt. Audi will unterdessen ins Auto VR-Spiele bringen, die sich an die Bewegung des Fahrzeugs anpassen. Die Fachbesucher-Show setzt traditionell den Jahresauftakt für die Tech-Industrie./so/DP/mis