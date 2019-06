Ceva ernennt Aymeric Chandavoine zum COO Freight Management

Chandavoine wird von Marseille aus arbeiten und ersetzt Jérôme Lorrain, der vor kurzem zum Managing Director für Nordamerika ernannt wurde, wie Ceva am Dienstagabend mitteilte. Chandavoine sei seit April 2010 im Unternehmen.

Ceva Logistics steht vor der Übernahme durch die französische Reederei CMA CGM. Erst am Morgen war bekannt geworden, dass die Gesellschaft daher keinen Halbjahresbericht 2019 mehr veröffentlichen muss. Zudem müssen auch keine Ad-hoc-Meldungen mehr veröffentlicht werden - abgesehen von jener, in der die Dekotierung von der Schweizer Börse SIX bekanntgegeben wird.

ys/kw

(AWP)