Der Logistikkonzern Ceva bekommt einen Verantwortlichen für kleinere Seefrachttransporte (LCL = Less than Container Load). Claus Svane Schmidt werde dieses Amt am 1. März übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit. Bisher ist Schmidt Managing Director für Ceva in Nordasien.