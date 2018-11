Ceva hat Milton Tadeau Pimenta zum Managing Director für Australien und Neuseeland ernannt. Er werde sein neues Amt Anfang Januar antreten, teilte der Logistikkonzern am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Derzeit sei Pimenta für Ceva Chef der Kontraktlogistik in Südamerika. Pimenta übernehme die Stelle von Carlos Velez Rodriguez, der das Unternehmen verlasse.