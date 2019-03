Ceva ernennt einen neue Verantwortliche für den Schifffracht-Einkauf: Renee Toh wird zu Global Head of Ocean Procurement & Tradelane Management ernannt. Sie startet im April 2019 und wird von Singapur aus arbeiten. Sie berichtet direkt an den Schifffracht-Chef Bertrand Simion, wie Ceva am Freitag mitteilte.