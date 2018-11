Ceva hofft auf Lastwagentransporte zwischen China und Europa

Ein solcher Transport per Lastwagen dauere zwischen 10 und 15 Tagen und sei damit deutlich schneller als die Eisenbahn, so Ceva weiter. Und gegenüber dem Transport per Flugzeug gebe es eine Kosteneinsparung von rund 50 Prozent.

Das Unternehmen testete diesen Monat konkret mit einem Transport von 7'000 Kilometern von China nach Polen, ob die Zollabfertigung (TIR) in den verschiedenen Ländern funktioniere. Dabei seien keine Probleme aufgetreten, wurde betont. Die in China ausgestellten Dokumente seien in allen Transitländern akzeptiert worden.

rw/

(AWP)