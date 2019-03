Der Logistikkonzern Ceva Logistics ernennt Ludovic Rozan zum Leier der Region Asien-Pazifik. Der neue Verantwortliche für die Geschäftsentwicklung in Asien-Pazifik werde an Laurent Binetti berichten und seinen Sitz in Hongkong haben, teilte das Zuger Unternehmen am Freitag mit.