Ceva: Übernahmekommission verlängert Frist für Publikation von Angebotsprospekt

Der französische Reedereikonzern sei neu verpflichtet, den Angebotsprospekt bis zum 28. Januar 2019 zu veröffentlichen, hiess es in dem Communiqué. Weitere Informationen zum Übernahmeangebot sollen gemäss Ceva voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2019 veröffentlicht werden. Ursprünglich sollte das Angebot am 22. Januar starten.

Im Rahmen der bereits im Oktober bekanntgegebenen Vereinbarung mit CMA CGM wird Ceva das Frachtmanagement-Geschäft des französischen Reedereikonzerns übernehmen. Gleichzeitig meldete der Ceva-Hauptaktionär ein Bar-Angebot in Höhe von 30 Franken je Ceva-Aktie an.

Pflichtangebot war notwendig

Damit offeriere man anderen Aktionären, die aus ihrem Investment aussteigen wollten, eine Möglichkeit dazu, hatte es damals geheissen. CMA CGM hielt zu dem Zeitpunkt bereits 33 Prozent an Ceva, was ein Pflichtangebot notwendig machte.

Wie Ceva-CEO Xavier Urbain im November in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP betont hatte, soll Ceva trotz der absehbaren Dominanz der französischen Reederei an der Schweizer Börse kotiert bleiben.

Vor dem Ausbau der Zusammenarbeit mit CMA CGM hatte Ceva ein Übernahmeangebot des dänischen Logistikkonzern DSV abgelehnt. Er sei davon überzeugt, dass man mit der Partnerschaft mit den Franzosen deutlich mehr Wert für die Aktionäre werde kreieren können, hatte Urbain die Ablehnung erklärt.

