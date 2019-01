Ceva-Verwaltungsrat stellt sich gegen Angebot von Hauptaktionär

Der Verwaltungsrat von Ceva empfiehlt seinen Aktionären allerdings - mit Ausnahme von zwei in den Ausstand getretenen Vertretern - eine Ablehnung des Angebots. Die Empfehlung basiere auf einer umfassenden Überprüfung des mit externen Beratern entwickelten Businessplans für den Zeitraum bis 2023, teilte Ceva am Montag in einem Communiqué mit.

Denn der Businessplan zeige im Mittel eine Bewertung von 40 Franken pro Ceva-Aktie. Zwar sei das Angebot von CMA CGM "eine faire Ausstiegsmöglichkeit" für die Aktionäre. Doch sei man überzeugt, dass die Aktionäre "mit der Aufrechterhaltung ihrer Investition einen höheren Wert erzielen könnten".

Pflichtangebot war notwendig

Das Pflichtangebot von CMA CGM für Ceva war im Oktober ausgelöst worden, da das französische Unternehmen zu dem Zeitpunkt bereits 33 Prozent der Anteile am Baarer Logistikkonzern gehalten hatte.

Die nun erfolgte Empfehlung der Ablehnung des Angebots durch den Ceva-Verwaltungsrat erstaunt insofern nicht, als dass Ceva-CEO Xavier Urbain im November in einem Interview mit AWP betont hatte, dass Ceva trotz der absehbaren Dominanz der französischen Reederei an der Schweizer Börse kotiert bleiben soll.

Auch im heutigen Communiqué von Ceva wurde daher erneut betont, dass CMA CGM nach wie vor plane, "Ceva als unabhängige Gesellschaft mit einem bedeutenden Streubesitz an der SIX Swiss Exchange kotiert zu halten".

Vor dem Ausbau der Zusammenarbeit mit CMA CGM hatte Ceva ein Übernahmeangebot des dänischen Logistikkonzerns DSV abgelehnt, der letzte Woche dafür sein Interesse am Konkurrenten Panalpina bekundete. Er sei davon überzeugt, dass man mit der Partnerschaft mit CMA CGM deutlich mehr Wert für die Aktionäre werde kreieren können, hatte Urbain die Ablehnung erklärt.

Prozess bis Mitte April abgeschlossen

Wer seine Papiere dennoch Ceva andienen will, kann dies vom 12. Februar bis zum 12. März 2019 tun. Laut Ceva wird erwartet, dass der gesamte Prozess des öffentlichen Übernahmeangebots Mitte April 2019 abgeschlossen sein wird.

kw/ra

(AWP)