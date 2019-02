Cevian gegen Aufhebung der Panalpina-Stimmrechtsbeschränkung

Die Stiftung hatte am Montagabend die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung von fünf Prozent beantragt und dazu eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen lassen. Diese soll noch vor der ordentlichen Aktionärsversammlung vom 9. Mai stattfinden.

Bisher war die Stiftung, die rund 46 Prozent der Anteile am Schweizer Konzern hält, von der Stimmrechtsbeschränkung ausgenommen. Die Ausnahme wurde stets damit begründet, dass EGS ihre Aktien bereits vor der Einführung dieser Regel gehalten hatte (sogenanntes "Grandfathering").

Doch der Minderheitsaktionär Cevian erklärte nun, dass vier führende Schweizer Aktienrechtler im Auftrag des Investors zum Schluss gekommen seien, dass die Stiftung bisher rechtswidrig von der Beschränkung ausgenommen worden sei. Cevian hält rund zwölf Prozent an Panalpina.

Cevian: "Konstruktivere Diskussionen"

Am Abend führte Cevian-Co-Gründer Lars Förberg seine Position in der "Finanz und Wirtschaft" weiter aus. In dem Interview begründete er die Ablehnung von "eine Aktie, eine Stimme" damit, dass in einem kotierten Unternehmen kein Aktionär die alleinige Kontrolle haben solle.

Eine Beschränkung des Einflusses der Stiftung würde laut Förberg konstruktivere Diskussionen darüber ermöglichen, was für Panalpina gut sei. "Die Vertreter der Stiftung sind zunehmend festgefahren in ihrer Position."

Das Problem Panalpinas sei, dass der dominierende Aktionär das Unternehmen wie eine private Gesellschaft führe. Es brauche aber Diskussionen und unterschiedliche Ansichten über die Strategie. "Wenn die Stiftung Panalpina wie ein privates Unternehmen führen möchte, muss sie die übrigen Aktionäre auskaufen."

Förberg bestritt, dass die Stimmrechtsfrage etwas mit der Offerte von DSV für Panalpina zu tun habe. Der dänische Mitbewerber hat für die Basler Mitte Januar ein Übernahmeangebot vorgelegt und dieses vor gut einer Woche aufgestockt. Die Stiftung sprach sich gegen das erste Angebot aus, nahm jedoch zur Aufstockung keine Stellung.

Inzwischen hat Panalpina Gespräche mit der kuwaitischen Agility über einen möglichen Schulterschluss aufgenommen. Förberg machte klar, dass er DSV als Partner der kuwaitischen Agility vorziehen würde. "Ich und die meisten Beobachter finden, dass die Kombination von DSV und Panalpina attraktiver wäre", sagte Förberg.

ESG: Cevian verfolgt eigene Interessen

In einer Stellungnahme wehrt sich ESG gegen die Kritik des Minderheitsaktionärs. Cevian stelle sich gegen eine aktionärsfreundliche und moderne Corporate Governance, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Das sei Beweis dafür, dass es dem Investor bei Panalpina nur um eigene Interessen gehe, die er "rücksichtslos" durchsetzen wolle.

ESG sei seit mehr als vierzig Jahren Ankeraktionärin bei Panalpina und anlässlich des Börsengangs im Jahr 2005 sei festgelegt worden, dass die Stiftung von den Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen ausgenommen werde, schreibt die Stiftung weiter. Diese Regelung sei allen Aktionären zu jeder Zeit bewusst und auch immer unbestritten gewesen - auch seitens Cevian.

Man habe jüngst aber Anstrengungen zur Verbesserung der Corporate Governance vorgenommen. ESG habe sich dazu verpflichtet, künftig die Wahl eines unabhängigen Präsidenten zu unterstützen und als weiteren Schritt beantrage man nun die Abschaffung der Stimmrechtsbeschränkung. Damit soll ein modernes "one share, one vote"-Regime etabliert werden, ist man bei ESG überzeugt.

Panalpina selbst hatte am Montag mitgeteilt, die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung würde die Corporate Governance des Unternehmens verbessern. Der Schritt adressiere auch die Bedenken "bestimmter Aktionäre".

kw/tt/ra

(AWP)