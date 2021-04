CFT mit deutlichem Umsatzrückgang im 1. Quartal

Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Quartal weniger Umsatz gemacht. Der bereinigte Umsatz sank in Lokalwährungen um gut 11 Prozent auf 259,2 Millionen Franken. Dies liege insbesondere am enorm hohen Basiseffekt im Vorjahresmonat März, als die Aktienmärkte aufgrund der Corona-Pandemie stark schwankten, begründete CFT den Rückgang am Freitag.