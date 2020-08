CFT steigert den Gewinn im Halbjahr deutlich

Die Westschweizer Brokerfirma Compagnie Financière Tradition (CFT) hat in der Coronakrise vom regen Handel an den Finanzmärkten profitiert und im ersten Halbjahr die Ergebnisse gesteigert. Der Reingewinn kletterte um 43 Prozent auf 48,7 Millionen Franken. Um Währungseffekte bereinigt ergibt sich gar ein Plus von 50 Prozent, wie CFT am Freitag mitteilte.