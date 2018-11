CH Media und Digitalvermarkter Audienzz bauen Zusammenarbeit aus

Dazu gehören neben den Nachrichten-Plattformen wie aargauerzeitung.ch, bzbasel.ch, tagblatt.ch und luzernerzeitung.ch neu auch die Radio-Plattformen wie zum Beispiel radio24.ch oder argovia.ch, sowie die Special Interest-Portale swissmom.ch oder wildeisen.ch.

Gleichzeitig baue CH Media die digitale Vermarktung für regionale und lokale Kunden in der Zentral- und Ostschweiz aus, hiess es weiter. Die Vermarktung der TV-Sites wie Telezueri.ch oder TV24.ch, sowie weiterer Bewegtbild-Inhalte liege aber weiterhin bei Goldbach (national) und dem Vermarkter Belcom (regional). Alle Vermarktungsaktivitäten würden von Marco Beccarelli, Head of Digital Advertising, auf der Seite von CH Media, verantwortet, so die Mitteilung weiter.

CH Media erreicht gemäss Eigenangaben mit über 80 Marken und 2'200 Mitarbeitenden rund zwei Millionen Menschen in der deutschsprachigen Schweiz. CH Media gibt unter anderen die AZ Aargauer Zeitung, das St. Galler Tagblatt sowie die Luzerner Zeitung heraus. Audienzz wurde im März 2016 als digitale Werbevermarkter von der NZZ-Gruppe gegründet.

