Cham Group schliesst Verkauf des Papiergeschäfts ab - Mittelzufluss 125 Mio CHF

Durch den Verkauf zu einem Transaktionswert (Enterprise Value) von 146,5 Mio CHF fliessen der Cham Group - nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten - Mittel von über 125 Mio CHF zu, wie es heisst.

Nach der Veräusserung des Papiergeschäfts konzentriert sich Gruppe auf ihr Immobiliengeschäft. Man treibe die Transformation des "Papieri"-Areals in Cham in ein neues, attraktives Stadtquartier voran, heisst es dazu.

Cham wird als reines Immobilienunternehmen an der SIX Swiss Exchange kotiert bleiben und den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER anwenden. In der zweiten Jahreshälfte 2018 sei ein Wechsel in das Kotierungssegment Immobilien der SIX Swiss Exchange geplant, heisst es.

Mit dem Abschluss des Verkaufs tritt die neue Führungsorganisation in Kraft: Susanne Oste, die bisherige Delegierte des Verwaltungsrats, sowie CFO Luis Mata übernehmen beide Führungspositionen bei der Sappi Group. Neuer CEO der Cham Group wird Andreas Friederich, der bisher den Geschäftsbereich Immobilien leitete. Daniel Grab, bisher Leiter Finanzen und Controlling, übernimmt neu die Funktion des CFO.

uh/gab

(AWP)