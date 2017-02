Der von Sempione Retail übernommene Kleiderkonzern Charles Vögele, dessen Aktien demnächst von der SIX Swiss Exchange kotiert werden sollen, hat mit Jürg Bieri einen neuen Finanzchef ernannt. Dieser arbeite seit 18 Jahren bei Charles Vögele, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Markus Voegeli, der seit 2012 als CEO und CFO amtet, könne sich somit vollumfänglich auf die Rolle des CEO konzertieren und die Transformation des Unternehmens von einem vertikal integrierten Retailer in eine reine Verkaufsorganisation vorantreiben.