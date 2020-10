Chef des Gläubigerverbandes rechnet ab November mit Konkurswelle

Der Präsident des Gläubigerverbandes Creditreform, Raoul Egeli, rechnet in den kommenden Monaten mit einer Konkurswelle. "So richtig los geht es im Spätherbst", sagt Egeli in einem Interview mit "Blick.ch". "Ich rechne ab November mit der grossen Konkurswelle." Wann die Welle abebbt, hänge von der Erholung der Wirtschaft ab.