Chef von Air France-KLM verzichtet nach Protest auf Bonuszahlung

(Ausführliche Fassung) - Nach Protest in den Niederlanden verzichtet der Chef der in der Corona-Krise auf Staatshilfe hoffenden Fluggesellschaft Air France-KLM , Benjamin Smith, auf Bonuszahlungen. Für 2020 verzichte er auf den variablen Teil seiner Vergütung, zuvor habe er für die Dauer der Krise bereits auf ein Viertel seiner Festbezüge verzichtet, teilte Smith am Donnerstag in Paris mit. Zuvor hatte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra einen möglichen Bonus für Smith kritisiert.