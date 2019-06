Chef von Lauda-Airline: Branche rechnet wieder mit ganz schwierigem Sommer

Flugreisende müssen sich nach Einschätzung der Fluglinie Lauda auch in diesem Sommer mit viel Geduld wappnen. "Es wird definitiv nicht besser werden", sagte Airline-Chef Andreas Gruber am Mittwoch in Wien mit Blick auf den Chaos-Sommer 2018. Vor einem Jahr gab es grosse Probleme auch wegen des stark gewachsenen europäischen Luftverkehrs, der die Infrastruktur überlastet.