Der Spezialchemiekonzern Evonik bekommt einen neuen Chef. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Klaus Engel werde voraussichtlich mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai ausscheiden, teilte Evonik am Montag mit. Seine Nachfolge soll Engels bisheriger Stellvertreter, Christian Kullmann, antreten. Dies habe der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 24. Februar beschlossen.