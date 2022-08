Die deutsche Chemie- und Pharmabranche wird aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage nicht mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken. "Corona, Probleme in den Lieferketten und die Energiekrise erfordern innovative Lösungen aus der Chemie", sagte Thomas Wessel, VCI-Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung, am Mittwoch laut Mitteilung. Die Herausforderungen setzten die Ertragslage der Unternehmen aber erheblich unter Druck. Deutschland büsse weiter an Attraktivität ein. 2022 dürften die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht ausgeweitet werden.