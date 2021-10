Chemiekonzern Dow will von Nachhaltigkeitstrend profitieren

Der Chemiekonzern Dow will sein Gewinnwachstum mit Investitionen in umweltfreundlichere Technologien in den kommenden Jahren antreiben. Über den Zyklus hinweg soll sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3 Milliarden US-Dollar verbessern, wie das Unternehmen am Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag mitteilte.