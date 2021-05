Chemiekonzern DuPont wird optimistischer für 2021

Der US-Spezialchemiekonzern DuPont zeigt sich nach einem starken Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2021. Das Unternehmen habe dank seiner starken Stellung in den Endmärkten Halbleiter, Smartphones, Automobil, Wasserfiltration und Wohnungsbau im ersten Quartal ein starkes und überraschend hohes Ergebnis erzielt, sagte DuPont-Chef Ed Breen laut Mitteilung am Dienstag am Konzernsitz in Wilmington. Deshalb und wegen der Erwartung anhaltend positiver Trends hob das Management seine Jahresziele an. Die Aktie legte vorbörslich moderat zu.