Chemiekonzern Wacker will sparen und baut 1000 Stellen ab

Der Chemiekonzern Wacker will die eigene Wettbewerbsfähigkeit steigern und plant daher einen grossangelegten Stellenabbau. Im Zuge eines Effizienzprogrammes sollen bis Ende 2022 mehr als 1000 Stellen in der Verwaltung und in nicht operativen Bereichen gestrichen werden, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte.