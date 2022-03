China: Autoabsatz steigt erstmals seit Mai 2021

In China hat der Autoabsatz im Februar erstmals seit Mai 2021 wieder angezogen. Die Zahl an Endkunden verkaufte Fahrzeuge sei um 4,7 Prozent auf circa 1,25 Millionen Stück gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mit. In den vergangenen Monaten war der Absatz vor allem wegen der Lieferprobleme infolge von Chipengpässen zum Teil zweistellig gefallen.