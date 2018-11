China erlaubt Fox-Übernahme durch Disney ohne Auflagen

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Beide Titel drehten in einer ersten Reaktion ins Plus. Disney musste sich später allerdings zum Teil der schlechten Gesamtstimmung geschlagen geben und notierte zuletzt leicht im Minus. 21st Century Fox konnte seine deutlichen Gewinne hingegen verteidigen.

Disney hatte sich im Dezember 2016 mit Fox geeinigt, den Grossteil des Film- und Fernsehgeschäfts von Medienmogul Rupert Murdoch zu übernehmen. Im Anschluss lieferte Disney sich allerdings noch einen Bieterkampf mit dem US-Kabelriesen Comcast , der sich im Juli geschlagen gab. Disney hatte zuletzt 71,3 Milliarden Dollar (etwa 62,6 Milliarden Euro) geboten./he/men

(AWP)