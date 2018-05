China gibt Bayer-Augenmedikament Eylea für weitere Indikation frei

Dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer winkt in China weiteres Wachstum für sein wirtschaftlich wichtiges Augenmedikament Eylea. China habe das Medikament zur Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) zugelassen, wie der Dax -Konzern am Freitag in Berlin mitteilte. Dies sei eine schnell fortschreitende Erkrankung, die unbehandelt innerhalb weniger Monate zur Erblindung führen kann.