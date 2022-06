Die britische Tochter der chinesischen Investmentbank China International Capital Corporation ist bereits der dritte Neuzugang in diesem Jahr, wie die Börsenbetreiberin am Donnerstag mitteilte. CICC UK wurde 2009 gegründet und bietet eine Plattform für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika an, die mit China Geschäfte machen wollen, sowie für Kunden aus China, die grenzüberschreitende Investitionen in und Finanzierungen aus diesen Regionen anstreben.

cg/uh

(AWP)