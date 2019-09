China nimmt amerikanischen FedEx-Piloten fest

China hat die Festnahme eines Piloten des US-Paketdienstes Fedex bestätigt. Bei einer Sicherheitskontrolle am 12. September am Flughafen von Guangzhou in Südchina sei eine Box "mit vermutlich Luftgewehrgeschossen" in seinem Gepäck sichergestellt worden, berichtete Aussenamtssprecherin Hua Chunying am Freitag vor der Presse in Peking. Der Pilot stehe unter dem Verdacht des Waffen- und Munitionsschmuggels, sei aber bis zu einem Gerichtstermin auf Kaution frei. Nach Presseberichten darf er China nicht verlassen.