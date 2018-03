Chinas Nachfrage treibt deutsche Elektro-Exporte auf Rekord

Vor allem dank der starken Nachfrage aus China sind die Exporte der deutschen Elektrobranche 2017 auf einen Höchstwert gestiegen. Die Ausfuhren der hiesigen Schlüsselindustrie kletterten um 9,6 Prozent auf ein Volumen von 199,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dies sei bereits der vierte Rekord bei den Exporten in Folge.