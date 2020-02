Chinesen stecken weniger Geld in europäische Firmen

In Deutschland nahm die Zahl der Firmenübernahmen und -beteiligungen zwar leicht von 35 auf 39 zu, wie aus der am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Studie hervorgeht. Das war mehr als in jedem anderen europäischen Land. Doch da es sich zum Grossteil um vergleichsweise bescheidene Transaktionen handelte, sank die Investitionssumme um mehr als die Hälfte von 10,6 auf 4,6 Milliarden.

Europaweit zogen die Aktivitäten chinesischer Firmen im zweiten Halbjahr wieder stark an, nachdem es in der ersten Jahreshälfte nur wenige Transaktionen gegeben hatte. Rein zahlenmässig war das Minus gering: 2018 hatten die China-Fachleute bei EY 196 Firmenzukäufe und -beteiligungen in Europa gezählt, 2019 waren es 182. Doch gab es imvergangenen Jahr sehr viel weniger grosse Deals./cho/DP/mis

(AWP)