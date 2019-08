Der Schweisstechnik-Spezialist Carl Cloos GmbH aus dem mittelhessischen Haiger wird von einem chinesischen Konkurrenten übernommen. Mit der Estun-Gruppe habe man den perfekten Partner für die strategische Expansion gefunden und künftiges Wachstum nachhaltig gesichert, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung. Danach soll die Geschäftsführung unter Leitung von Sieghard Thomas in Haiger eigenständig bleiben. Der Mitarbeiterstamm von rund 750 Menschen bleibe ebenso unverändert wie die Auslandsgesellschaften.