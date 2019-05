Chinesische Airlines fordern Entschädigung von Boeing für 737 Max

Chinesische Fluggesellschaften fordern Entschädigung vom US-Hersteller Boeing , weil ihre Maschinen vom Typ 737 Max nach zwei Abstürzen am Boden bleiben müssen. Wie chinesische Staatsmedien am Mittwoch berichteten, verlangen Air China, China Southern und China Eastern Airlines so bald wie möglich Verhandlungen mit Boeing über einen Kompensationsplan für ihre Ausfälle.