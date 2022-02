Chinesische Autohändler nehmen im Januar mehr Pkw auf Lager

Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China haben die Händler im Januar trotz der geringeren Verkäufe an Endkunden mehr Autos auf Lager genommen. Der Absatz von Pkw, kleineren Mehrzweckfahrzeugen und SUV der Hersteller an die Händler stieg im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 2,19 Millionen Stück, wie der Herstellerverband CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) am Freitag in Peking mitteilte.