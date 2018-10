Chinesische Regierung: BMW baut weiteres Werk in Shenyang

Der Autobauer BMW baut sein Engagement in China laut der chinesischen Regierung aus. Vorstandschef Harald Krüger habe bei einem Treffen mit dem chinesischen Premier Li Keqiang in Peking eine weitere Fabrik in der nordostchinesischen Stadt Shenyang angekündigt, hiess es in einer Mitteilung auf der Webseite des chinesischen Staatsrates am Mittwoch. BMW baut bereits in zwei Werken in Shenyang Autos in dem Gemeinschaftsunternehmen BBA (BMW Brilliance Automotive). Ein BMW-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.