Chinesische SHL-Aktionärsgruppe erhebt Beschwerde gegen Stimmrechtssuspendierung

Der Machtkampf um die Kontrolle über den an der SIX kotierten Telemedizin-Anbieter SHL ist um eine Episode reicher. Die chinesischen SHL-Grossaktionäre erheben bei der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht Finma Beschwerde gegen die Suspendierung ihrer Stimmrechte, wie die Finma am Freitag mitteilte.