Chinesische Streaming-Dienste blasen Milliarden-Fusion ab

Die SAMR hatte am Samstag darauf verwiesen, dass Huya und DouYu zusammen beim Live-Streaming von Videospielen auf einen Marktanteil von mehr als 70 Prozent kämen. Der Zusammenschluss würde damit die Dominanz des Huya- und DouYu-Grossaktionärs Tencent verstärken, zumal der Konzern bereits mehr als 40 Prozent Anteil am Markt für Online-Videospiele habe.

Tencent ist mit 36,9 Prozent der grösste Anteilseigner von Huya und hält mehr als ein Drittel von DouYu. Beide Firmen sind in den USA börsennotiert. Tencent hatte die Pläne zur Fusion der Unternehmen im vergangenen Jahr angekündigt. Reuters hatte schon in der vergangenen Woche über die Blockade durch die Regulierer berichtet. Die chinesische Regierung zieht bei Tech-Unternehmen in letzter Zeit die Zügel an.

(AWP)